كويتي يحاول إنهاء حياته حرقا - فيديو

الوكيل الاخباري - وثق مقطع فيديو متداول، شخص حاول الانتحار بحرق نفسه في ساحة ترابية في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء بالكويت.

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وسيطر رجال مديرية أمن الجهراء والنجدة في الكويت على هذا الشخص، حيث كان يحمل معه عبوة داخلها «بنزين» حاول سكبها وإشعال النار في جسده.



وتفيد المعلومات أن الشخص كان يقوم بتصوير نفسه «لايف» على إحدى منصات التواصل الاجتماعي وتوثيق حادثة الانتحار وان رجال الامن بصدد معرفة صاحب الحساب للتوصل اليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.