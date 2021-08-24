الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

كويتي يقتل عمته أمام ابنتها بـ3 رصاصات

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الثلاثاء، 24-08-2021 09:30 ص

كويتي يقتل عمته أمام ابنتها بـ3 رصاصات

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الوكيل الاخباري- أقدم مواطن في دولة الكويت على قتل قريبته في جريمة شهدها طريق الوفرة من سلاح ناري كان بحوزته، ثم فرّ هاربا.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن مواطنة تبلغ من العمر 68 عاما لقيت مصرعها متأثرة بـ3 طلقات نارية في ظهرها، أطلقها عليها ابن أخيها، وهو كويتي كذلك يبلغ من العمر 47 عاما.

وكانت المواطنة، في يوم الواقعة، على متن سيارة بصحبة ابنتها على طريق اسطبلات الوفرة.

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وبحسب ما ذكره مصدر أمني، فقد أقدم القاتل على مطاردة عمته وابنتها بسيارته، ثم وجه إليهما سلاحه الناري وأطلق النار، فأصاب عمته بثلاث طلقات وفر هاربا.

وأبلغت الابنة الجهات الأمنية والإسعاف، الذي نقل المجني عليها إلى العناية المركزة في المستشفى، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة.

وتم تسجيل قضية، في الوقت الذي يتحرى فيه رجال الأمن عن المتهم الهارب.

بدوره، كشف اللواء المتقاعد حمد السريع عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن القاتل من أرباب السوابق.

 

المصدر: إرم

 

 

 




 

 


 

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