لبؤة تفترس عاملا في أحد متنزهات السعودية

الوكيل الإخباري - توفي عامل يوم الأحد الماضي، إثر هجوم شرس من لبؤة في متنزهات عسيلان البرية شرق مدينة بريدة أكبر مدن منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.

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وباشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التحقيق بالحادثة بعد تلقيه بلاغا عن عرض كائنات فطرية منها عدد من المفترسات في أحد المنتزهات الخاصة بمدينة بريدة، وذلك بشكل غير نظامي ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها.

لبنان 24

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