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الأربعاء، 29-12-2021 11:47 م

لبنان : احباط تهريب مخدرات في فواكه اصطناعية - فيديو

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الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الجمارك في لبنان، الأربعاء، توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بأنهم حاولوا تهريب حبوب كبتاغون إلى دول الخليج، وضبط كميات معدة للتهريب ضمن فواكه اصطناعية.اضافة اعلان


وقالت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك في بيان، إنه "في إطار متابعتها الحثيثة لمكافحة تهريب المخدرات من لبنان ومن خلال الرقابة والتشدد بالإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للجمارك ومن خلال الرصد وبإشراف القضاء، تم العمل على مراقبة وتوقيف عدد من الأشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاغون إلى دول الخليج ورصد شحنة من الحمضيات كانت في صدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت".

 

 




 

 


 

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