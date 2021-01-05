لبنان.. العثور على جثة بريطاني في منطقة برج حمود

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شاب بريطاني في منطقة برج حمود بمنطقة المتن، وقد نقلها عناصر من الدفاع المدنى إلى مستشفى بيروت الحكومي.



وقال موقع إخباري لبناني إنه بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، نقل عناصر مديرية الدفاع المدني جثة شاب بريطاني، من دون تحديد هويته، إلى المستشفى.

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من جهتها، قالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية عبر "فيسبوك" إن الشاب البريطاني فارق الحياة لأسباب طبيعية وفقا لإفادة الطبيب الشرعي.

المصدر : روسيا اليوم

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