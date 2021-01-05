الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

اول تعليق اردني على القمة الخليجية

تصريحات هامة لوزير الاعلام بشأن قرارات حكومة بشر الخصاونة

كارثة تهدد صالات السينما بالاردن

توجيهات من مدير الامن العام

القطامين يكشف عن قرارات حكومية قادمة

هل ستشهد المملكة تساقطا للثلوج قريبا ؟

وزير العمل يصدر قراراً ساراً للاردنيين

العضايلة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك - صورة

وزير التربية يكشف آخر تفاصيل العودة للمدارس

الرمثا .. موظف حكومي ينقذ مكان عمله من كارثة

الثلاثاء، 05-01-2021 03:33 م

فارق الحياة لأسباب طبيعية

لبنان.. العثور على جثة بريطاني في منطقة برج حمود

5ff422464c59b76ab35dfd3c
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شاب بريطاني في منطقة برج حمود بمنطقة المتن، وقد نقلها عناصر من الدفاع المدنى إلى مستشفى بيروت الحكومي.

وقال موقع إخباري لبناني إنه بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، نقل عناصر مديرية الدفاع المدني جثة شاب بريطاني، من دون تحديد هويته، إلى المستشفى.

اضافة اعلان

من جهتها، قالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية عبر "فيسبوك" إن الشاب البريطاني فارق الحياة لأسباب طبيعية وفقا لإفادة الطبيب الشرعي. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
318801-01-05

جريمة مروعة في العراق.. الشرطة تقبض على أب نحر طفله

reuters_egypt_eid_16May20

مصر.. رجل يقتل زوجته داخل مدرسة بسبب كورونا ! - فيديو

Athens-Monastiraki-Evening

امرأة صينية اختفت شهرين.. ثم عثروا على جثتها في مكان غريب! - صور

X-Factor-Australia

جريمة مروعه .. العثور على جثة نجمة 'إكس فاكتور' مذبوحة في سريرها! - فيديو

5fef9d2077e23

فيديو انتحار امرأة في الصين .. لكن ما فعله المتفرجون كان صادماً!

Alexandria-Waterfront

مصر.. مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع وخطيبها يلقي بنفسه خلفها

أخبار متعلقة
image (56)

هزمه أصدقائه في «بلاي ستيشن» فقتل رضيعه بضربة واحدة