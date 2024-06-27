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الخميس، 27-06-2024 02:30 م

لبنان.. رجل يقتل زوجته وينتحر تاركاً 4 أطفال

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الوكيل الإخباري- أقدم زوج لبناني في البقاع الغربي على قتل زوجته، قبل أن يُصوب السلاح على نفسه وينهي حياته، تاركاً 4 أطفال أيتام.

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وتأتي هذه الجريمة بعد نحو أسبوع من جريمة مشابهة وقعت في الشارع، أمام مرأى من المارة، حيث قتل جندي زوجته رمياً بالرصاص في وضح النهار، بمنطقة برج حمود، في بيروت، لتظل نسب جرائم قتل النساء في لبنان في ارتفاع ملحوظ.


وفيما يتعلق بالجريمة الجديدة، التي استفاق عليها أهالي بلدة "يحمر" في البقاع الغربي، قام زوج  بقتل زوجته ، مستخدماً بندقية صيد، تاركاً وراءه 4 أطفال (3 ذكور وفتاة) أيتام بلا أب أو أم، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.


وحضرت القوى الأمنية، لمباشرة التحقيقات في الجريمة المأساوية.


وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أنه "لم تتضح الأسباب الكامنة خلف هذه الحادثة، بانتظار ما ستؤول إليه تحقيقات الجهات المختصة".

 

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