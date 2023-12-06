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الأربعاء، 06-12-2023 11:53 ص

لخلافات زوجية.. ربة منزل تحاول الانتحار بـ سم فئران في مصر

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الوكيل الإخباري - أقدمت ربة منزل مقيمة بقرية ظفر في مصر، بتناول مادة  كيماوية  "سم فئران" وذلك بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها ونيتها التخلص من حياتها .

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و كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا بوصول "هاله.م.ا.م"، 18 عاما ربة منزل مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة مصر بالفحص وسؤال المصابة قيامها بتناول مادة سامة "سم الفئران" حال تواجدها بمنزل أهليها بقصد الانتحار مما أدى إلى إصابتها، وذلك لوجود خلافات زوجية بينها و بين زوجها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

 

 

لبنان 24

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