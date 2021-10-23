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السبت، 23-10-2021 08:59 م

لسرقة قلادتها .. القبض على متهم بوفاة طفلة في مصر

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الوكيل الإخباري-ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر القبض على المتهم بالشروع في قتل طفلة لسرقة قلادة ترتديها بالهرم، حيث اعتدى عليها بالضرب بواسطة حجر على رأسها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نقل طفلة إلى المستشفى مصابة بجرح برأسها نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب. 


بإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 سنة، اعتدى عليها ضربا بحجارة، لسرقة سلسلة ترتديها وفر هاربا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

اليوم السابع

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