الخميس 29-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

أجور جديدة لعدد من مسارات باص عمّان بعضها مجاني

هل يتأثر الأردن بارتفاع أسعار الغاز المسال في أوروبا ؟؟ خبير يوضح

الأردن الأول عربيًا في حجم التحسن في مؤشر الخدمات الإلكترونية

ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إلى روسيا وأوكرانيا خلال 7 أشهر

السفيرة البريطانية تلتقي في اربد طلبة وممثلين عن المجتمع المحلي

انقلاب شاحنة عصير على طريق عمان - البحر الميت - فيديو وصور

الإضراب الشامل يعم جنين حداداً على أرواح الشهداء

الغش وهدر المال العام لـ 7 متهمين بقضية شارع السَّلط

الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة

الخميس، 29-09-2022 12:18 م

لص بريطاني يبلغ عن نفسه في برنامج إخباري

image


الوكيل الإخباري-أقدم لص بريطاني على تصرُّف مثير للدهشة، إذ اعترف بارتكاب جريمة سرقة كبرى في برنامج إخباري.

وكان الرجل، ويدعى دان سوندرز، قد نهب مليون جنيه إسترليني من ماكينة صراف آلي، بعدما اكتشف خللاً تقنياً فيها، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري نقلاً عن صحيفة «thesun».

اضافة اعلان


وحاول سوندرز في البداية نقل 200 جنيه إسترليني، ولكن الجهاز أظهر رسالة: «تم إلغاء المعاملة»، إلا أنه لم ييأس وحاول سحب الأموال، وبالفعل حصل عليها.
وفي وقت لاحق، مرَّ الرجل بالماكينة نفسها، لينتهي الأمر بحصوله على 1300 دولار نقداً.


وطوال الوقت، كانت ماكينة الصراف الآلي تعطي رسالة: «تم إلغاء المعاملة»، ومع ذلك فإن الأموال كانت تخرج دون خصم من حسابه المصرفي.


وسمح نظام فصل أجهزة الصراف الآلي عن شبكة البنك، الذي يجري تطبيقه في بريطانيا بين الساعة 1 و3 صباحاً، لدان بالحصول على أموال غير محدودة عن طريق التحويل بين حسابيه، فاستمر في فعلته خلال الأيام التالية.


وبدأ اللص في إنفاق هذه الأموال على تناول الطعام والمشروبات في أفضل المطاعم وإقامة الحفلات الصاخبة في نهاية كل أسبوع.


وأنفق نحو 1.6 مليوناً، واشترى طائرة خاصة تسع 20 مقعداً بقيمة 50 ألفاً.
وقضى حياته مستمتعاً بالبدلات باهظة الثمن، واستأجر حافلة صغيرة، واستضاف حفلات بلياردو، وسدد بعض الرسوم الدراسية لأصدقائه، وأرسل زميلاً للدراسة في فرنسا.


وبعد كل ذلك، شعر دان بالذنب في النهاية، وقرر الاتصال بالبنك ليخبرهم بما حدث، فأخبروه أن الشرطة ستتواصل معه بهذا الشأن، لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى ظهر في برنامج إخباري يشرح بالتفصيل أسلوب حياته.


ومرت ثلاث سنوات تم بعدها القبض عليه بـ111 تهمة تتعلق بالاحتيال والسرقة، ليمضي سنة خلف القضبان.

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
900x450_uploads,2022,08,19,afb3d11c83

تقرير الطب الشرعي يكشف السبب المباشر لوفاة طفل داخل مدرسة في مكة المكرمة

29788_large

سوريا .. رجل يقتل ابنه ثم ينتحر

8Px026zzffibuoT8tR4PCZmjgRqxHbL2tXoRzhdi

آخر رسالة لرجل استنجد بجيرانه قبل قتله في مصر

141294Image1

واقعة مروعة في الهند .. أسرة تعيش مع جثة محنطة لمدة 18 شهرا

2018_6_14_11_17_46_195

بسبب توك توك .. رجل يقتل آخر في مصر

image (2)

17 قتيلاً بحريق مطعم في الصين

أخبار متعلقة
انتحار-فتاة-قاصر

الجزائر .. سيدة تلقي نفسها من شرفة المنزل أمام اعين الأمن

2222222222222222222

بعد مضى 70 عاماً.. الشرطة البريطانية تعتذر لإعدام رجل «خطأ»!

ي

تفاصيل نهاية قاتل الطالبة أماني في مصر

465

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الطابق الثالث

image (2)

جريمة صادمة في مصر .. يقتل طفلاً بسبب قطعة حلوى