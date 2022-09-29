لص بريطاني يبلغ عن نفسه في برنامج إخباري

الوكيل الإخباري-أقدم لص بريطاني على تصرُّف مثير للدهشة، إذ اعترف بارتكاب جريمة سرقة كبرى في برنامج إخباري.



وكان الرجل، ويدعى دان سوندرز، قد نهب مليون جنيه إسترليني من ماكينة صراف آلي، بعدما اكتشف خللاً تقنياً فيها، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري نقلاً عن صحيفة «thesun».

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وحاول سوندرز في البداية نقل 200 جنيه إسترليني، ولكن الجهاز أظهر رسالة: «تم إلغاء المعاملة»، إلا أنه لم ييأس وحاول سحب الأموال، وبالفعل حصل عليها.

وفي وقت لاحق، مرَّ الرجل بالماكينة نفسها، لينتهي الأمر بحصوله على 1300 دولار نقداً.



وطوال الوقت، كانت ماكينة الصراف الآلي تعطي رسالة: «تم إلغاء المعاملة»، ومع ذلك فإن الأموال كانت تخرج دون خصم من حسابه المصرفي.



وسمح نظام فصل أجهزة الصراف الآلي عن شبكة البنك، الذي يجري تطبيقه في بريطانيا بين الساعة 1 و3 صباحاً، لدان بالحصول على أموال غير محدودة عن طريق التحويل بين حسابيه، فاستمر في فعلته خلال الأيام التالية.



وبدأ اللص في إنفاق هذه الأموال على تناول الطعام والمشروبات في أفضل المطاعم وإقامة الحفلات الصاخبة في نهاية كل أسبوع.



وأنفق نحو 1.6 مليوناً، واشترى طائرة خاصة تسع 20 مقعداً بقيمة 50 ألفاً.

وقضى حياته مستمتعاً بالبدلات باهظة الثمن، واستأجر حافلة صغيرة، واستضاف حفلات بلياردو، وسدد بعض الرسوم الدراسية لأصدقائه، وأرسل زميلاً للدراسة في فرنسا.



وبعد كل ذلك، شعر دان بالذنب في النهاية، وقرر الاتصال بالبنك ليخبرهم بما حدث، فأخبروه أن الشرطة ستتواصل معه بهذا الشأن، لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى ظهر في برنامج إخباري يشرح بالتفصيل أسلوب حياته.



ومرت ثلاث سنوات تم بعدها القبض عليه بـ111 تهمة تتعلق بالاحتيال والسرقة، ليمضي سنة خلف القضبان.





البيان