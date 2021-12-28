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الثلاثاء، 28-12-2021 09:32 ص

لص يسحل فتاتين في الشارع ليسرق الهاتف المحمول في مصر

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الوكيل الإخباري - تمكنت قوات الأمن المصرية من إلقاء القبض على سارق يركب دراجة نارية، انقض على فتاتين في الشارع ليسرق الهاتف المحمول، واصطدم بعدها بإحداهما ليتمكن من الفرار.

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وكشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات مقطع فيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر قيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين في حلوان، وأثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

 

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك أنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليهن (طالبتان، مقيمتان بدائرة القسم «إحداهما مصابة بسحجات»- ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم «مصابة بكدمة بالظهر)، وبسؤال والد الفتاتين أيد وأكد ما جاء بالفحص.


وباستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب من تحديد هوية المتهم (مقيم بمنطقة المعصرة).


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سيئ النية (سائق ومقيم بمنطقة المعصرة).

 

المصدر - البيان 

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