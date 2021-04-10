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السبت، 10-04-2021 08:47 م

لعبة مريم الإلكترونية تقتل أطفالا في سوريا

لعبة


الوكيل الإخباري - تواصل "لعبة مريم" المميتة التسبب في وفاة عدد من أطفال سوريا، حيث توفي طفل يبلغ من العمر 13 عاما في مدينة السويداء، إثر إقدامه على الانتحار شنقا، متأثرا بتعليمات اللعبة الإلكترونية.

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ونقلت شبكة أخبار السويداء المحلية عن مصدر خاص، قوله إن الشرطة عثرت في هاتف الطفل الصغير على "لعبة مريم"، مؤكدا أن الطفل انتحر بسببها.


وذكرت الشبكة أن الحادثة ليست الأولى من نوعها في السويداء، فقد سبق وأن انتحر طفل آخر في ريفها صيف 2018، للسبب نفسه.


ودعا نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي الأهالي لمراقبة أجهزة أطفالهم الخلوية وعدم السماح لهم بتنزيل لعبة مريم، التي تسببت في حالة هلع وخوف وقادت مستخدميها إلى الاكتئاب أو الانتحار.



ومع الانتشار الواسع للأجهزة الذكية المحمولة وسط الأطفال، ظهرت ألعاب خطيرة تستهدف شرائح عمرية محددة وتشجعها على إيذاء نفسها، مثل لعبة الحوت الأزرق، التي سبقت لعبة مريم.


ويشير الناشط المدني ومتخصص الإرشاد النفسي، محمد علي عثمان، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن ضحايا اللعبة غالبيتهم أطفال دون الرابعة عشر من عمرهم، مسجلا حالات انتحار عدد من الأطفال في مختلف المدن السورية خلال السنوات الماضية بسبب ألعاب الموت التي تتحكم بعقول الأطفال، من خلال فصلهم عن عالمهم الخارجي ودفعهم لتنفيذ أوامرها وهي الهلاك والانتحار.


وقال: "تسببت لعبتا مريم والحوت الأزرق بقتل 5 أطفال بينهم فتاة بعمر 10 سنوات شنقا في 2018، 4 منهم من دمشق والآخر من السويداء، فيما جرى إنقاذ عدد من الأطفال أثناء محاولتهم الانتحار، من بينهم طفلة في مدينة الحسكة حاولت إلقاء نفسها من سطح المنزل".


وأشار عثمان إلى أن العديد من الهيئات المدنية حذرت من خطورة هذه التطبيقات، داعية إلى ضرورة مراقبة الأسر لأطفالها ومنعهم استخدامها كي لا تؤثر على عقولهم وتستدرجهم لارتكاب ما ليس بالحسبان.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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