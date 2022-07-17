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الأحد، 17-07-2022 01:14 م

لعدم انجابها ذكر .. رجل وشقيقاته يقتلن امرأة بطريقة مروعة في الهند

تعنيف


الوكيل الإخباري-أثبت ارتفاع معدل الجرائم في الهند أن النساء ضحية العديد من الأمور القهرية، كالتحيز الجنسي، والعنف، وسوء المعاملة.

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ووقعت حادثة مروعة في منطقة كريمجانج بولاية آسام في الهند، حيث فارقت امرأة الحياة بعد أن أجبرها أهل زوجها على تناول حمض الأسيد لكي تنجب الولد.


ووفقا للتقارير، فارقت المرأة الحياة بعد أن أجبرها زوجها وأصهارها على شرب الأسيد، ويزعم السكان المحليون في البلاد أن المرأة تعرضت للمضايقات من قبل زوجها وأصهارها لعدم إنجابها ابنًا.


ألقت الشرطة القبض على الزوج المزعوم، بعد الحادث، وتم نقل الضحية، وهي الزوجة، إلى مستشفى في حي بهيرابناجار في منطقة كاريمجانج، لكنها توفيت أثناء تلقي العلاج.


وصرحت «بادماناب بارواه»، مراقب الشرطة في منطقة كريمغانج، لوكالة أنباء ANI، بأنه وفقًا للشكوى التي قدمها أفراد عائلة المتوفاة، فقد تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي على يد زوجها وأصهارها خلال الأيام القليلة الماضية.



صدى البلد

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