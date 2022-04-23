السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

مراكز فحص كورونا اليوم السبت - أسماء

انخفاض أسعار الذهب محلياً

الأردنيون أنفقوا 99,2 مليون دينار على السفر خلال شهرين - أرقام

الطاقة: نعمل على تفعيل دور المملكة في مجلس الطاقة العالمي

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم السبت

جمعية المصدرين: ارتفاع الصادرات الأردنية إلى كندا في 2021

وفيات السبت 23-4-2022

الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقداً

8 وفيات و43 إصابة بحادث انقلاب حافلة في السعودية

المملكة تتأثر تدريجياً اليوم بمنخفض البحر الأحمر - تفاصيل

السبت، 23-04-2022 09:57 ص

لغز العثور على جثة داخل صندوق قمامة في مصر

الامن-المصري-1649153864


الوكيل الإخباري - تكثف الجهات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية جهودها؛ لكشف غموض العثور على سيد داخل جوال بصندوق قمامة في أكتوبر، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل جوال بصندوق قمامة بالحي 11 دائرة قسم أكتوبر ثاني، وفق ما نشرته صحيفة الوطن.

اضافة اعلان


وانتقلت فرق المباحث إلى مكان الواقعة، وجاري فحص كاميرات المراقبة واستجواب عدد من الشهود؛ لكشف مزيد من التفاصيل، وفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية السيدة، وغموض الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d-87-تنفيذ-الإعدام-بحق-قاتل-بعد-32-عاما-من-جريمته

إعدام أقدم سجين بعد 30 عاما على جريمته في أمريكا

سس

السعودية.. القبض على شخص اعتدى على زوجته باستخدام آلة حادة

خ

8 وفيات و43 إصابة بحادث انقلاب حافلة في السعودية

image

تركيا.. السجن مدى الحياة لرجل قتل سيدة بطريقة وحشية

حح

مصر .. إنقاذ 17 رضيعاً من حريق في مستشفى

320222291221756154493

وفاتان و15 إصابة بحادث سير على طريق المطار

أخبار متعلقة
حح

مصر .. إنقاذ 17 رضيعاً من حريق في مستشفى

اطلاق-نار..-قتل-مسدس

مصر..يقتل زوجتيه بالرصاص داخل منزله في نهار رمضان

625fa69a42360442187f384b

33 ثانية رعب .. فيديو يثير ضجة في مصر والأمن يكشف التفاصيل

8599447951610889204

تشعل النار بجسدها بعد الإفطار في مصر

image

مات بعد جنازة صديقه.. تفاصيل حزينة بشأن وفاة شاب بسبب كيس مياه في مصر

277841

الإعدام شنقا لقاتل شقيقيه حرقا في مصر