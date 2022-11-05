لم ينتبه أحد... الرائحة تكشف جثة متحللة في قطار بالهند

الوكيل الإخباري - عُثر على جثة رجل في مراحيض قطار هندي بعدما اجتاز مسافة تقرب من 900 كيلومتر، على ما أعلنت الشرطة الهندية يوم الخميس.

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وبحسب السلطات، توفي الرجل على الأرجح بعد صعوده إلى القطار في ولاية بيهار شرق البلاد، وبقي لساعات في المراحيض.





وأوضح الضابط في شرطة سكك الحديد أن ركاباً اشتكوا يوم الأحد من "رائحة نتنة حقاً" كانت منبعثة من المراحيض، إلى أن قرر العناصر خلع الباب. وعندها، كان القطار قد اجتاز أكثر من 900 كيلومتر في 24 ساعة.



وقال ساهاي الذي يمارس مهامه في الهند، إن "باب المراحيض كان مغلقا من الداخل وعندما فتحناه، عثرنا على الجثة".

وأشارت معلومات صحافية إلى أن هذه الحادثة تسببّت بتأخير القطار لحوالى خمس ساعات قبل إكمال رحلته باتجاه مدينة أمريتسار في شمال البلاد، عقب انطلاقه من ساهارسا بولاية بيهار.



وأوضح طبيب متعاون مع هيئة سكك الحديد في تصريحات أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن الجثة كانت في حال تحلل لدى العثور عليها، ويبدو أن صاحبها "توفي بعد دخوله في غيبوبة" عندما كان في المراحيض.

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