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الإثنين، 07-08-2023 01:17 م

لندن ..انفجار بطارية دراجة كهربائية يوقع قتيلا ويدمر منزلا

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الوكيل الإخباري - قتل رجل إثر حريق بطارية دراجته الكهربائية في منزله خلال شحنها في لندن.

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وهرع رجال الإطفاء إلى منزل في كنتيش تاون، شمال غربي لندن، بعد الساعة 7 صباحا من يوم أمس الأحد، في أعقاب تلقيهم 13 مكالمة بشأن حريق، استغرق إطفاؤه أكثر من ساعتين.


وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم إرسال 10 سيارات و70 رجل إطفاء، لإنقاذ الرجل وهو رب أسرة، توفي في الحريق الذي دمر منزله بالكامل، وتسبب بأضرار في بيوت أخرى بذات المبنى.


وتمكن 5 أشخاص من مغادرة المبنى قبل وصول فريق الإطفاء الذي عثر لاحقا على رجل في الطابق الأرضي من العقار، متوفيا من جراء الحروق التي أصيب بها، واستنشاقه للدخان.


وتشير التحقيقات الأولية في الحادث، إلى أن الحريق قد نجم على الأغلب عن خلل في بطارية الدراجة الكهربائية التي كان يجري شحنها، وعثر عليها في العقار.


ونظم المستأجرون في المبنى حملة لجمع التبرعات لصالح العائلة التي فقدت معيلها، وتعرض منزلها لخراب كبير.

 

روسيا اليوم 

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