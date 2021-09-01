ليبيا.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل ضابط رفيع في الجيش

الوكيل الاخباري- أعلن جهاز المباحث الجنائية بمدينة المرج الليبية القبض على أحد المتورطين في اغتيال العميد مسعود الضاوي، القائد الميداني السابق في "الجيش الوطني الليبي".



وقال المتهم في اعترافاته إنه من مدينة ورشفانة، وقد شارك مع ستة آخرين في تنفيذ عملية اغتيال الضاوي ورفاقه باستخدام بنادق آلية، وفق ما أظهره مقطع فيديو منشور على صفحة "المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا" في "فيسبوك".



وأضاف أن الاغتيال تم بأمر من محسن الكاني، وهو أحد قادة ما يسمى بـ"ميليشيات الكانيات" التي كانت تنشط بمدينة ترهونة.



كما أفاد بمشاركته في قتل سبعة أشخاص مكبلي الأيادي بمقر الدعم المركزي بترهونة، فضلا عن تورطه في قضايا خطف وطلب فدية بمنطقة ورشفانة.



وكان العميد مسعود الضاوي يشغل منصب آمر اللواء "26 مشاة"، وقد قُتل مع ضابطين آخرين هما المقدم أنور علي منصور يحيى، والمقدم أحمد حمد الرياني في مايو 2019.

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المصدر: روسيا اليوم

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