ليبيا...مدمن يقتل 7 من أقاربه وجيرانه ويلقى مصرعه برصاص الشرطة

الوكيل الإخباري - شهدت مدينة طبرق الليبية جريمة أدت إلى مقتل 8 أشخاص بمن فيهم الجاني وهو أحد المدمنين على المخدرات .

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وقالت وزارة الداخلية الليبية إن مديرية أمن طبرق تلقت صباح الجمعة بلاغا بارتكاب "واقعة قتل شنيعة" عندما أقدم مدمن على المخدرات بقتل 7 أشخاص من أقاربه وجيرانه .

وأوضحت أنه أطلق النار أيضا على رجال الشرطة الأمر الذي أدى إلى التعامل مع مصادر النيران واقتحام المزرعة التي كان داخلها، قبل إصابته ومفارقته للحياة في ليبيا .

المصدر - البيان