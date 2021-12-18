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السبت، 18-12-2021 09:35 ص

ليبيا...مدمن يقتل 7 من أقاربه وجيرانه ويلقى مصرعه برصاص الشرطة

حلم-القتل-بالرصاص


الوكيل الإخباري - شهدت مدينة طبرق الليبية جريمة أدت إلى مقتل 8 أشخاص بمن فيهم الجاني وهو أحد المدمنين على المخدرات .

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وقالت وزارة الداخلية الليبية إن مديرية أمن طبرق تلقت صباح الجمعة بلاغا بارتكاب "واقعة قتل شنيعة" عندما أقدم مدمن على المخدرات بقتل 7 أشخاص من أقاربه وجيرانه .

 

وأوضحت أنه أطلق النار أيضا على رجال الشرطة الأمر الذي أدى إلى التعامل مع مصادر النيران واقتحام المزرعة التي كان داخلها، قبل إصابته ومفارقته للحياة في ليبيا .

 

المصدر - البيان 

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