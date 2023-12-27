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الأربعاء، 27-12-2023 11:59 ص

ليلة حزينة... وفاة أسرة كاملة داخل المنزل في مصر - صورة

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الوكيل الإخباري - عاشت مدينة مشتول السوق في محافظة الشرقية شمال مصر، ليلة حزينة، بعد العثور على 6 أشخاص من أسرة واحدة جثثا داخل منزلهم.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية المصرية على الفور إلى المنزل، وتبيّن العثور على جثامين الزوجين وأطفالهم الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 10 سنوات متوفين داخل المنزل.

 

وتبيّن من التحريات الأولية أن سبب الوفاة إختناقهم جميعا بعد تسرّب الغاز داخل المنزل، وأنه لا توجد على الجثامين أي إصابات ظاهرية أو آثار عنف. 

 


 

 العربية

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