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الثلاثاء، 15-02-2022 11:26 ص

مأساة جديدة تهز مصر.. انتحار شابة من الطابق الثامن

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الوكيل الإخباري -  هزت مأساة جديدة الشارع المصري بعد انتحار شابة من الطابق الثامن.

فقد انتحرت شابة بمنطقة شبرا الخيمة شمال العاصمة القاهرة مساء الاثنين بإلقاء نفسها من شرفة منزلها في الطابق الثامن.

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وتلقى مدير أمن القليوبية بلاغاً من قسم شرطة شبرا الخيمة بسقوط شابة من الطابق الثامن ووفاتها على الفور وسط دهشة وصدمة المارة.


وكشف تقرير مفتش الصحة أن ماريان ملاك البالغة من العمر 24 عاماً أصيبت بنزيف حاد وكسر في الجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم.


كما أظهرت تحريات المباحث أن ماريان انتحرت بسبب خلافات عائلية كبيرة وتعرضها لضغوط نفسية شديدة، لافتة إلى أنها غافلت الجميع وألقت بنفسها من الطابق الثامن لتسقط على الفور جثة هامدة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة التي أمرت بالتحقيق وكلفت المباحث بكشف ملابسات الواقعة.

 

البيان 

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