مأساة دامية.. كلب ضال يتسلل لمنزل ويلتهم رضيعاً في مصر

الوكيل الاخباري - لقى طفل رضيع، الجمعة، مصرعه بعد هجوم كلب ضال مسعور عليه وعقره داخل منزله بالإسكندرية، وقررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة الطفل، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة وسؤال أهلية الطفل عن الحادث.



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وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من أهالي منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهراً نتيجة هجوم كلب ضال عليه وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.







منطقة العامرية ثان



وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، حيث تبين من المعاينة وجود جثة رضيع يدعى "م. م. ج" معقور في الرأس ومختلف أنحاء الجسم.

وعن سؤال المحققين لوالد ووالدة الطفل، قالا إنهما كانا متواجدين في الطابق الأول من المنزل عندما تسلل كلب ضال إلى غرفة الرضيع وقام بعقره في الرأس وأنحاء مختلفة بالجسم.



وعندما تدخلت الأم لإنقاذ طفلها عقرها الكلب في ذراعها اليمنى وتسبب لها بإصابات كبيرة. وذكرت الأم أنها استغاثت بجيرانها الذين طاردوا الكلب وتمكنوا من قتله.



وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصدر : العربية



