السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

الهند تسجل 577 وفاة و 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة

إثر تفشي كورونا .. رسائل حكومية للأردنيين

وفيات السبت 7/11/2020

الداخلية: الفيديوهات المتداولة قديمة

أسعار الذهب السبت 7/11/2020

ارتفاع قليل على درجات الحرارة

شاهد بالصور ... الدفاع المدني يُزيل صخرة خطرة على طريق اربد عمان

ليبيا تسجل 8 وفيات و 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصف بايدن بـ الرئيس الأمريكي المنتخب




السبت، 07-11-2020 11:24 ص

الوالدان كانا متواجدين في الطابق الأول من منزلهما عندما تسلل كلب ضال إلى غرفة الرضيع

مأساة دامية.. كلب ضال يتسلل لمنزل ويلتهم رضيعاً في مصر

street_dogs_EPS


الوكيل الاخباري - لقى طفل رضيع، الجمعة، مصرعه بعد هجوم كلب ضال مسعور عليه وعقره داخل منزله بالإسكندرية، وقررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة الطفل، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة وسؤال أهلية الطفل عن الحادث.

اضافة اعلان

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من أهالي منطقة العامرية ثان، بوفاة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهراً نتيجة هجوم كلب ضال عليه وعقره بالرأس ومختلف أنحاء الجسم.

 



منطقة العامرية ثان

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، حيث تبين من المعاينة وجود جثة رضيع يدعى "م. م. ج" معقور في الرأس ومختلف أنحاء الجسم.

 

وعن سؤال المحققين لوالد ووالدة الطفل، قالا إنهما كانا متواجدين في الطابق الأول من المنزل عندما تسلل كلب ضال إلى غرفة الرضيع وقام بعقره في الرأس وأنحاء مختلفة بالجسم.


وعندما تدخلت الأم لإنقاذ طفلها عقرها الكلب في ذراعها اليمنى وتسبب لها بإصابات كبيرة. وذكرت الأم أنها استغاثت بجيرانها الذين طاردوا الكلب وتمكنوا من قتله.


وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تركيا

تركيا .. انتشال جثة في غرق قارب سياحي

دفا

مصر .. مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بحريق مروع

Chicago_Police_AP

في أمريكا .. طالبت أختين بارتداء الكمامة فقتلتاها بـ27 طعنة! - صورة

3202026115924210907768

وفاة و6 إصابات بحادث تصادم في اربد

34822892-8877707-image-a-21_1603647226055

طفل عمره 3 سنوات ينتحر بالخطأ بحفل عيد ميلاده في أمريكا

5202031101019116073872

الدفاع المدني يتعامل مع 153 حريق خلال يوم

أخبار متعلقة
resize

مصر.. حريق يلتهم أكشاكا ومحلات في الإسكندرية - صور

1046841359

مصر.. مدرس يقفز من الطابق الثالث هربا من الشرطة