مأساة عائلية في مصر .. معلم يفقد أبنائه الثلاثة خلال أيام

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة سوهاج في صعيد مصر مأساة مروعة لمعلم أزهري، حيث فقد 3 من أبنائه خلال 4 أيام فقط.

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وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أن معلم الرياضيات في الأزهر الشريف، أسامة عبده الأزهري، فقد 3 من أبنائه واحدا تلو الآخر في 4 أيام.



وقال المعلم المصري لوسائل الإعلام إنه رُزق بتوأمين (4 أبناء)، وجاءت ولادتهم في اليوم الـ20 من الشهر السابع مما أدى إلى ولادتهم دون اكتمال حملهم.



وأضاف أنه حجز صغاره الأربعة داخل حضانة، لكنه فقد ثلاثة منهم في أربعة أيام، بينما لا يزال الرابع في الحضانة.



وفي وقت سابق، كتب المعلم المصري عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بنتي في ذمة الله بعد وفاة اثنين من أبنائي.. أسألكم الدعاء لآخر أبنائي (أحمد) بالشفاء العاجل".

العين الاخبارية









