مأساة فاجعة .. حريق مروع يلتهم أسرة في مصر

الوكيل الإخباري - لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم وأصيب والداهم بالاختناق، جراء حريق اندلع فجر الثلاثاء في مسكنهم بشارع العشريني التابع لحي ثاني بالإسماعيلية.

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وأسفر الحادث عن وفاة جاسر السيد 3 سنوات، وفهد جاسر السيد 4 سنوات وآثار جاسر السيد 6 أشهر، وإصابة الأم حنان محمد مصطفى 28 عاما والأب محمود جمال علي 25 عاما.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد تلقي أمن الإسماعيلية بلاغًا يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بشارع العشريني بحي ثاني بالإسماعيلية.



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