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الأحد، 27-02-2022 10:14 ص

مأساة مستمرة.. مصرع عروسين اختناقاً بالغاز في مصر

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الوكيل الإخباري - في مأساة جديدة لقيا عروسان في مصر مصرعهما بعد عدة أيام على زواجهما، إثر تسرّب للغاز في شقتهما بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

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وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من مستشفى عين شمس بوصول شخصين مصابين بالاختناق ووفاتهم داخل المستشفى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ حيث تبين وفاة كل من محمد م (26 سنة) وزوجته فاطمة س (23 سنة).

وبإجراء الفحص والتحريات تبين أنهما حديثا الزواج وحدث تسريب للغاز داخل شقتهما بمنطقة عين شمس، وفقا لوسائل اعلام مصرية.

 

وقامت أسرتهم بالتوجه بهما للمستشفى لإنقاذهما ولكنهما توفيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

البيان 

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