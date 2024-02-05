الإثنين 05-02-2024
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الإثنين، 05-02-2024 11:57 ص

ماتا في حضنها.. مصرع أم وطفليها في حريق منزل بالقاهرة

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الوكيل الإخباري - نشب حريق في عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة المصرية، واستمرّ لمدة ساعتين، ودمر كافة محتويات إحدى الشقق السكنية، وقد تم العثور على جثث لأم وطفليها، من جانب قوات الحماية المدنية عقب إطفاء الحريق.

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وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن المصري بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وعثرت قوات الحماية المدنية على جثث الأم وصغيريها، ونقلوا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة المصرية التي طلبت تحريات أجهزة الأمن وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وحسب التحريات الأولية ومناظرة الجثامين، فإن الطفلين الضحيتين عمرهما 3 و5 سنوات، وماتا بين أحضان الأم التي فشلت في إنقاذهما، لتزداد أحزان أهالي المنطقة الذين فشلوا في إنقاذهم بعد أن حاصرتهم النيران لمدة ساعتين.

 

لبنان 24

 

 

 

 




 

 


 

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