ماذا قالت فتاة توفيت بعرس الحمدانية لخطيبها في اللحظة الأخيرة؟

الوكيل الاخباري - بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفاجعة الحمدانية التي أودت بحياة العشرات في عرس صالة الهيثم بنينوى، انتشرت قصة ثانية مؤلمة لفتاة تدعى مريم لقيت مصرعها ضمن نفس الحادثة.

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أما عن قصة مريم، فكانت من بين المدعوين للعرس الذي حدث في نينوى ليلة الثلاثاء 26 سبتمبر، وكان من المقرر أن يكون عرس مريم في شهر تشرين الاول الحالي لكن القدر حال دون ذلك بعد وفاتها.



ويقول خطيب مريم أنها قد اتصلت به بعد حدوث الحريق مباشرة، وقالت له ان ينتبه لنفسه وأنها ستموت، وأخبرته أن قاعة الحمدانية قد احترقت.



وانطلق خطيب مريم من فوره ليعلم ما الذي حصل لها، وعندما وصل كانت الصالة قد أصبحت رمادا، وعندما بحث عن مريم وجدها مرمية على الأرض لا تتحرك، فاقترب منها ليجد أن روحها قد صعدت إلى رب السماء، بعدما اختنقت من الحريق.



يقول خطيب مريم انه قد قام بخطبتها في عيد الحب الماضي، وكانوا متفقين على أن يتزوجوا في شهر أيلول ، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة دفعتهما للتأجيل لشهر تشرين الاول، بعدما حصل على وظيفة جديدة.



وكان خطيب مريم قد انهار من البكاء، ودخل في حالة مؤلمة من الحزن على خطيبته مريم، محدثا نفسه أن لن يستطيع العيش بدونها وأنه لن يدري ما سيحل به من دون مريم.

الشروق