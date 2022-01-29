السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

العلاوين للوكيل: تعبئة 850 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض دون انقطاع

الضمان: تخصيص راتب للمتوفين بكورونا من الكوادر الصحية

رئيس الأرجنتين: عدم موافقة أوروبا على "سبوتنيك- V" خطأ تمليه دوافع سياسية

الديوان الملكي يهنىء بعيد ميلاد الملك الستين

بالرغم من الانزلاقات.. ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

حجاوي: منخفض الخير سوف يقلل عدد إصابات كورونا ومدة الموجة

شكاوى من تأخر نتائج فحوصات كورونا.. والصحة توضح

السير: 179 حادثاً مروريا خلال 24 ساعة

قرصنة منصة عملات مشفرة بمبلغ 80 مليون دولار

جمعية المصدرين: الصادرات الصناعية تشكل 90 % من الصادرات الكلية للمملكة

السبت، 29-01-2022 10:30 ص

محاكمة عصابة مسلحة بعد سرقتها مجوهرات قيمتها 113 مليون يورو في ألمانيا

Screenshot-2022-01-28-at-17.36.56-730x438


الوكيل الإخباري - أعلن الادعاء العام في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا أن مجموعة ممن يشتبه في ضلوعهم في عملية سرقة أكبر مجموعة أحجار كريمة محفوظة في متحف "القبة الخضراء" بالمدينة كانوا مسلحين خلال قيامهم بعملية السرقة.

اضافة اعلان

 

وبحسب لائحة الاتهام التي تليت اليوم في بدء المحاكمة بمدينة دريسدن، فقد كان بحوزة المشتبه فيهم خلال عملية السطو على مجوهرات لأمراء سابقين، هي الأكبر من نوعها في أوروبا، مسدسان أحدهما كاتم للصوت.

كما تضمنت لائحة الاتهام مدى دقة الاستعدادات التي قاموا بها، حيث قالت إنهم تجسسوا مراراً على مسرح الجريمة بدقة تامة، وقبل اقتحام الخزانة أزالوا أيضاً جزءاً من الشبكة الحديدية الحامية للخزانة ثم أعادوا تركيبها بمواد لاصقة.

وقالت لائحة الاتهام إنهم أرادوا بهذه الطريقة دخول المبنى بشكل أسرع في اليوم المحدد للسطو، وهو الخامس والعشرون من نوفمبر 2019.

وكادت الشرطة أن تقبض على بعض المشتبه فيهم في وقت سابق، خلال قيامهم بإحدى عمليات الاستطلاع، حيث لاحظت الشرطة قيامهم بمناورة انعطاف غير قانونية في أحد شوارع مدينة دريسدن ليلاً.

وقيل إنهم سرقوا 21 قطعة من المجوهرات و4300 ماسة وماسة متميزة بقيمة إجمالية تتجاوز 113 مليون يورو.


وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بجلسة تفريق لأصغر متهمين اثنين لأنهما كانا يبلغان من العمر 20 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.


البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120222981842210098178

بالرغم من الانزلاقات.. ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

2020-12-23_06-03-37_791786-441x320

باريس.. جثة طفل داخل حقيبة وسط القمامة والشرطة تعتقل الأم

czo4MjoiaHR0cHM6Ly93d3cudHVya2V5YWxhYW4ubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAxL2ltYWdlLTExLWUxNjQzMzg4NjU1NTgwLmpwZyI7

وفاة أب وإصابة ابنته بعد أن قفزا من النافذة هربا من النيران في مصر

25867ec0-d86e-4584-a072-7342d52c6a44

السير: 179 حادثاً مروريا خلال 24 ساعة

986

حكم صادم في قضية شاب سوري ضربوه حتى الموت في تركيا

image (12)

مصر.. مصرع ربة منزل وابنتها داخل شقة بسبب بخار الماء