محاكمة 3 متهمين في الشروع بقتل شقيقهم في مصر

الوكيل الاخباري- تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم ثاني جلسات محاكمة 3 متهمين، بتهمة الشروع في قتل أشقائهم عمدًا باستخدام أسلحة بيضاء في مصر.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قوره، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.



وتبين من أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن شرع المتهم الأول والثاني في قتل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما والمجني عليه فتعدا عليه ضربًا مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء سكاكين، بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.



وتبين من التحقيقات قاصدين من ذلك قتله إلا أنهما خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاحين أبيضين سكاكين، بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية في التعدي على المجني عليه.

القاهرة 24