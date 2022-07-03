محامي نيرة أشرف يعلق على دفع الدية للعفو عن القاتل

الوكيل الإخباري-علق خالد عبد الرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، طالبة المنصورة الراحلة، على الأنباء حول تجميع متطوعين لـ"دية" قدرها 5 ملايين جنيه، من أجل تقديمها لأهل الضحية مقابل العفو عن قاتلها.



وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أكد المحامي معلقا على ما تردد مؤخرا عن تجميع بعض المتطوعين لـ"دية"من أجل تقديمها لأهل الضحية مقابل العفو عن القاتل محمد عادل، أنها "مرفوضة من قبل الأهل رفضا تاما".

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وأشار عبد الرحمن إلى أنه "تقدم بطلب حق الادعاء المدني، لأن التعويض مختلف عن الدية".



وأضاف: "أهل نيرة أشرف رافضين أي شيء غير القصاص فقط، العين بالعين والسن بالسن"، مؤكدا أن "ما يتردد حول قبول الأموال مجرد شائعات فقط، وكان الله في عون أهله".



وتابع: "جمع الدية دي نصباية، وحتى لو هناخد الدية منقدرش نتنازل، لأن مفيش تنازل في الجنايات، والقضية مش قضية أهل نيرة بس، دي قضية مجتمع، ومش هيرتاح لنا بال غير لما نشوف رقبته مدلدلة من حبل المشنقة".



وكان رئيس محكمة جنايات المنصورة، المستشار بهاء الدين المري، قد قرر إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 تموز الحالي للنطق بالحكم.

روسيا اليوم

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