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السبت، 16-10-2021 10:19 ص

محاولة سطو مسلح إصابات جراء إطلاق نار في أكبر مطارات المكسيك

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الوكيل الإخباري - أطلق سائق دراجة نارية، النار على شخصين يستقلان سيارة دفع رباعي قرب مطار مكسيكو سيتي لأسباب غير معروفة حتى الآن، بحسب بيان للشرطة.

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ولقي شخص يشتبه في كونه منفّذ الهجوم حتفه وأصيب اثنان آخران في تبادل لإطلاق نار بالقرب من مطار مكسيكو سيتى أمس، وفقاً لما ذكرته الشرطة.

 

وكتب قائد الشرطة عمر جارسيا حرفوش، على موقع «تويتر»، أنه «كان هجوماً مباشراً».

وقال إن أحد ركاب السيارة، التي كانت تسير على الطريق الدائري الداخلي الذي يمر عبر جزء من مكسيكو سيتي، بادل منفّذ الهجوم بإطلاق النار.

 

وتوجه الأشخاص المستهدفون بالهجوم إلى مدخل صالة المطار رقم 2 لطلب المساعدة من أمن المطار.

وتوفي منفذ الهجوم المزعوم متأثراً بجراحه في المستشفى، وأصيب الجرحى بطلقات نارية، ولكن حالتهم ليست خطيرة.

المصدر - البيان 

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