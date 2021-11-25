محكمة تفرج عن أمريكي بعد سجنه 43 عاماً ظلماً - صورة

الوكيل الإخباري - حصل الأمريكي من أصول أفريقية كيفن ستريكلاند (62 عاما) على حكم بالبراءة بعد 43 عاما قضاها ظلما خلف قضبان السجن في ولاية ميسوري الأمريكية على خلفية اتهامه بالسطو والقتل.

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وصدر حكم البراءة، يوم الثلاثاء، ليبطل حكما سابقا بالسجن المؤبد ضد ستريكلاند عن تلك التهمة التي أُدين خطا بارتكابها.

و علق ستريكلاند بعدما غادر المحكمة “لم أكن أعتقد أن هذا اليوم سيأتي.

ويعد هذا أطول سجن غير مشروع في تاريخ ميسوري، لكن بموجب قانون الولاية من غير المرجح أن يحصل ستريكلاند على أي تعويض مالي كما أنه يعد سابع أطول حكم قضائي خاطئ تم التراجع عنه في الولايات المتحدة.

وفي 1979، أدين ستريكلاند (كان يبلغ حينها 19 عاما) بالخطأ بالاشتراك في جريمة سطو وقتل في منزل بمدينة كانساس في 25 نيسان 1978.

وحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط قبل انقضاء 50 عاما.





المصدر - لبنان 24