محكمة تفرض غرامة مالية على مالكي الديوك بسبب الإزعاج في بريطانيا

الوكيل الإخباري - شهدت محاكم بريطانيا حادثة طريفة وغير مألوفة، حيث فرضت محكمة مدينة بلاكبول غرامة مالية على زوجين بسبب الضوضاء الكبيرة التي يُحدثها الديوك الـ4 الموجودة لديهم.

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وكان الزوجان قد تجاهلا مطالب جيرانهما بنقل الديوك الأربعة من الحظيرة الموجودة في حديقة منزلهما، الأمر الذي دفع القاضي لفرض غرامة على الزوجين بقيمة 122 دولاراً أمريكياً، مع إلزامهما بتأمين مكان سكن جديد للديوك الـ4.

من جانبهم قال جيران الزوجين إن صياح الديوك الـ4 يزعجهم، وأشاروا لأنّ الصياح يبدأ في الساعة 5 صباحاً ويستمر حتى المساء.



المصدر- 218