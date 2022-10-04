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الثلاثاء، 04-10-2022 10:44 ص

محكمة مصرية تصدر حكمها على قاتل الطالبة سلمى بهجت

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر يوم الاثنين بإحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

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وأثبت التقرير الوارد من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل سلمى، وأنه مسؤول عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية في ثاني جلساتها الشهر الماضي، لجلسة اليوم 3 أكتوبر، لإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وإعداد تقرير عن حالته، واستمعت لمرافعة النيابة العامة.

البيان 

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