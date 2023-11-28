مذبحة بحفل زفاف.. قتل عروسته وضيوفها ثم انتحر في تايلاند - صورة

الوكيل الإخباري - أسفرت مذبحة حفل زفاف في تايلاند عن مقتل 5 أشخاص، بعدما أطلق عريس النار على عروسه وضيوفها ثم انتحر.

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وفي التفاصيل، وقع إطلاق النار في حوالي الساعة 11.25 مساء يوم السبت الماضي، في تايلاند، حيث كان حفل زفاف تشاتورونج سوكسوك، 29 عاما، وكانشانا باتشونثويك، 44 عاما.

وخلال الاحتفالات، لاحظ الضيوف والأقارب أن تشاتورونج، وهو جندي سابق، بدا غاضبا بعد خلاف مع عروسه، فخرج العريس من المكان إلى سيارته وعاد بمسدس عيار 9 ملم ثم أطلق النار، مما أسفر عن مقتل العروس ووالدتها كينجثونج كلاجورهو البالغة من العمر 62 عاما وشقيقتها كورنيكا ماناتور البالغة من العمر 38 عاما.

كما أصابت رصاصات طائشة ضيفين آخرين، مما أدى إلى مقتل أحدهما .

إلى أن وضع القاتل المسدس في فمه وأطلق النار على نفسه.





لبنان 24

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