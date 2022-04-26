مذبحة مروعة في مصر .. قصة 7 أشقاء فرقهم الشيطان على إفطار الدم في رمضان

الوكيل الإخباري - عامان كاملان كانا شاهدين على صراع 7 أشقاء بسبب عقار بناه لهم والدهم بمنطقة الوراق في مصر، حيث قرر 5 منهم الانفراد بما قدمه لهم الوالد وحرمان أصغر شقيقين من نصيبهما في المنزل، وامتنعوا حتى عن مساعدتهما ماديا؛ ما أدى لنشوب خلاف حاد بينهم، وعلى الرغم من محاولات كبار العائلات حل وإنهاء شجار الأشقاء؛ إلا أن الفشل كان نتيجة مكررة لتلك المحاولات.



مذبحة الوراق التي حركتها الرغبة المادية وحرمان الشقيقين الصغيرين من الميراث انتهى بكارثة كان شاهدا عليها آذان مغرب يوم 18 رمضان عندما نزل أحد الأشقاء السبعة من شقته في العقار المكون من 5 طوابق مستغلا جلوس شقيقيه الصغيرين رفقة والدهم في الطابق الارضي حاملا سلاحا آليا ومع انطلاق تكبيرة الآذان وبدء الاسرة الصغيرة في تناول الافطار فاجأهم الاخ المسلح بوابل من الأعيرة النارية تستقر مقذوفاته في جسدي الشقيقين دون الاقتراب من الأب، وفقا لصدى البلد.





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دوي الطلقات النارية في لحظات صمت وقت الإفطار وخلو الشوارع دفع أحد الأشقاء الآخرين إلى الهرولة من شقته متوجها ناحية الصوت ليشاهد شقيقيه غارقين في دمائهما يصارعان الموت وشقيقه الأكبر يقف فوق جسديهما حاملا سلاحا كالمنتصر فحاول منعه واخد السلاح منه لينال نصيبه "رصاصة في الرجل" ويفر المتهم هاربا بعد ان تخلى عن السلاح الناري في مسرح الجريمة.





5 أيام كاملة من البحث والتحري كشفت عن أن مرتكب مذبحة الوراق ليس متهما واحدا فقط بينما تبين أن 3 آخرين من أشقائه شاركوا بتحريضه على ارتكاب الجريمة والتخلص من شقيقيه بسبب الميراث ونجح فريق البحث في الكشف عن ملابسات الواقعة كاملة وكيفية تخطيط الأشقاء للجريمة وتنفيذها.





النيابة العامة تولت التحقيق مع المتهمين الأربعة وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بينما استمعت لأقوال شقيقهم المصاب بعد تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.





البيان