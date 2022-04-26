الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الغذاء والدواء: حملة رقابية خلال العيد والتفتيش على مدار الساعة

"التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم

أسعار الذهب محلياً

الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين

مفتي عام المملكة: القدس والمقدسات تعتبر لدى الملك خطا أحمر

الأردن بالمرتبة 81 عالمياً على مؤشر الابتكار

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تفاصيل أسعار الخضار اليوم .. والليمون يواصل ارتفاعه

إصابة بحادث تدهور صهريج على اوتوستراد المفرق

الثلاثاء، 26-04-2022 10:14 ص

مذبحة مروعة في مصر .. قصة 7 أشقاء فرقهم الشيطان على إفطار الدم في رمضان

460778Image1


الوكيل الإخباري - عامان كاملان كانا شاهدين على صراع 7 أشقاء بسبب عقار بناه لهم والدهم بمنطقة الوراق في مصر، حيث قرر 5 منهم الانفراد بما قدمه لهم الوالد وحرمان أصغر شقيقين من نصيبهما في المنزل، وامتنعوا حتى عن مساعدتهما ماديا؛ ما أدى لنشوب خلاف حاد بينهم، وعلى الرغم من محاولات كبار العائلات حل وإنهاء شجار الأشقاء؛ إلا أن الفشل كان نتيجة مكررة لتلك المحاولات.

مذبحة الوراق التي حركتها الرغبة المادية وحرمان الشقيقين الصغيرين من الميراث انتهى بكارثة كان شاهدا عليها آذان مغرب يوم 18 رمضان عندما نزل أحد الأشقاء السبعة من شقته في العقار المكون من 5 طوابق مستغلا جلوس شقيقيه الصغيرين رفقة والدهم في الطابق الارضي حاملا سلاحا آليا ومع انطلاق تكبيرة الآذان وبدء الاسرة الصغيرة في تناول الافطار فاجأهم الاخ المسلح بوابل من الأعيرة النارية تستقر مقذوفاته في جسدي الشقيقين دون الاقتراب من الأب، وفقا لصدى البلد.

اضافة اعلان

دوي الطلقات النارية في لحظات صمت وقت الإفطار وخلو الشوارع دفع أحد الأشقاء الآخرين إلى الهرولة من شقته متوجها ناحية الصوت ليشاهد شقيقيه غارقين في دمائهما يصارعان الموت وشقيقه الأكبر يقف فوق جسديهما حاملا سلاحا كالمنتصر فحاول منعه واخد السلاح منه لينال نصيبه "رصاصة في الرجل" ويفر المتهم هاربا بعد ان تخلى عن السلاح الناري في مسرح الجريمة.

5 أيام كاملة من البحث والتحري كشفت عن أن مرتكب مذبحة الوراق ليس متهما واحدا فقط بينما تبين أن 3 آخرين من أشقائه شاركوا بتحريضه على ارتكاب الجريمة والتخلص من شقيقيه بسبب الميراث ونجح فريق البحث في الكشف عن ملابسات الواقعة كاملة وكيفية تخطيط الأشقاء للجريمة وتنفيذها.

النيابة العامة تولت التحقيق مع المتهمين الأربعة وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بينما استمعت لأقوال شقيقهم المصاب بعد تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

تحطم طائرة في شارع بمدينة بورصة التركية - فيديو

جثه

مصر .. "سكين الميراث" تذبح سيدة تحضر الإفطار

85f75522-427d-412a-9558-a4aaff299ffa

مصر..مقتل شاب على يد 5 من أصدقائه في حفلة تعذيب حتى الموت بنهار رمضان

جثه

جثة تثير الغموض بأحد فنادق المغرب

Part-GTY-1237806923-1-1-0

شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا في أمريكا

d-87-تنفيذ-الإعدام-بحق-قاتل-بعد-32-عاما-من-جريمته

إعدام أقدم سجين بعد 30 عاما على جريمته في أمريكا

أخبار متعلقة
8599447951610889204

تشعل النار بجسدها بعد الإفطار في مصر

image

مات بعد جنازة صديقه.. تفاصيل حزينة بشأن وفاة شاب بسبب كيس مياه في مصر

277841

الإعدام شنقا لقاتل شقيقيه حرقا في مصر

5be9903ed437500e6d8b458e

أبشع جريمة في رمضان..ذبح حماه وشق بطن زوجته في مصر

main_image5ea19cb0ccff2

يطلق النار على طفل منعا للضوضاء في مصر

19_2018-636635761489265247-926

مصر.. العجوز وزوجته قتلا الضرة ودفنا طفلتها حية