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الخميس، 28-10-2021 10:16 ص

مراهق يقتل شقيقتيه طعنًا بالسكين ويصيب والدته بسلطنة عمان

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الوكيل الإخباري - شهدت سلطنة عمان جريمة قتل مروعة ارتكبها فتى بحق شقيقتيه، مستخدمًا سكينًا لارتكاب جريمته، فيما نجت والدته من الحادث وتعرضت لإصابات بليغة.

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في ولاية خصب بمحافظة مسندم في سلطنة عمان، والقضية قيد الإجراءات.

وأضاف بيان الشرطة العمانية أن ضحايا الحادث طفلتين قُتلتا طعنًا من قِبَلِ شقيقهما، البالغ من العمر ١٥ عامًا، فيما أصيبت والدتهم إصابة بليغة وحالتها مستقرة.

 

المصدر- البيان 

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