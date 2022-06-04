مستجدات قضية سجن طالب ثانوي بعد دهسه 3 أشقاء بالخطأ في مصر

الوكيل الاخباري- أصدرت السلطات المصرية قرارا يقضي بتجديد سجن طالب في المرحلة الثانوية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة إصابة 3 أطفال أشقاء بالخطأ ودهسهم بسيارة والده.

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وإضافة لهذا القرار، نسبت جهات التحقيق للمتهم أيضا تهمة قيادة سيارة دون الحصول على التراخيص من المرور، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن حادث إصابة 3 أطفال في التجمع الخامس حصل الأسبوع الماضي، موضحة أن المتهم كان يستقل سيارة والده ويسير بها دون علم وأن عجلة القيادة اختلت في يده بسبب السرعة الزائدة ودهس الأطفال الثلاثة وقت أن كانوا يسيرون بصحبة والدتهم.



وجرى نقل الأطفال الثلاثة إلى المستشفى لإسعافهم، إذ تبين وجود إصابات بالغة وكدمات متفرقة ويرقدون داخل المستشفى لإسعافهم.



من جهتها، أوضحت والدة الأطفال في تحقيقات النيابة أنها "حال سيرها بصحبة أطفالها أعلى الرصيف بأحد الشوارع بمنطقة التجمع، متجهين إلى محل سكنهم، فوجئت بسيارة مجهولة الأرقام تصطدم بأطفالها وتفر مسرعة، الأمر الذي تسبب في إصابة أطفالها على النحو المبين بمحضر الشرطة".



واستطاعت مباحث القاهرة كشف هوية مالك السيارة عن طريق كاميرات المراقبة، وأن الآلية كانت وقت وقوع الحادث كانت بحيازة نجله (طالب)، الذي لاذ بالفرار بعد وقوع الحادث.



وتمكن الأمن المصري من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بفعلته وأقر بهروبه من مكان الحادث وبعدم حمله رخصة قيادة.

روسيا اليوم