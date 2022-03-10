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الخميس، 10-03-2022 10:43 ص

مشاجرة بين أم وابنتيها تفضي إلى جريمة مروعة في الكويت

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الوكيل الاخباري - شهدت منطقة الدوحة في الكويت، جريمة مروعة جديدة، حيث أقدمت فتاتان على قتل والدتهما طعنا وفصلتا رأسها عن جسدها، إثر خلافات أفضت إلى مشاجرة داخل منزلهن.

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وفي التفاصيل، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن "عمليات وزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغا عن ارتكاب جريمة قتل داخل أحد المنازل الكائنة في منطقة الدوحة، فهرع رجال الأمن والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية للتعامل معه، وعند وصولهم ومعاينة المكان عثروا على جثة امرأة تعرضت لطعنات عدة ورأسها مفصول عن جسدها، وموضوع داخل كيس في محاولة للتخلص منه".


وأوضح مصدر أمني، أنه "تم ضبط فتاتين داخل المنزل ذاته اعترفتا بارتكاب الجريمة بحق أمهما بعد خلافات تطورت إلى مشاجرة"، مشيرا إلى أن عناصر الأدلة الجنائية عثروا على السكين المستخدمة في الواقعة وتم تحريزها، فيما أحيلت الجانيتان إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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