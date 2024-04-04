الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

السير: حركة مرورية نشطة في شوارع المملكة بالتزامن مع آخر يوم خميس برمضان

كالكاليست: 28 شخصية اقتصادية قدمت التماسا لعزل نتنياهو

البنك المركزي يوضح طريقة تمييز العملة الحقيقية من المزورة

وزير اتصالات الاحتلال: هذه أصعب حرب تخوضها إسرائيل بتاريخها

جيش الاحتلال يوقف الإجازات لجميع الوحدات القتالية

وفاة عميد كلية الهندسة الأسبق في الجامعة الهاشمية

سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس

الأرصاد: أجواء باردة نسبياً في أول أيام عيد الفطر

بلدية اربد: تمديد فترة تجديد رخص المهن يحل العديد من المشاكل الإلكترونية

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال 24 ساعة

الخميس، 04-04-2024 11:31 ص

مشاجرة مع زوجته أنهت حياة ابنتيه في أمريكا

Doc-P-1182764-638477655332327756


الوكيل الإخباري - قتل أدان تزويوهوا بانزو، البالغ من العمر 36 عاماً، ابنتيه الرضيعتين بعدما أضرم النار في السيارة الّتي كانتا تستقلانها، وذلك بعدما تشاجر مع زوجته في ولاية "جورجيا" الأميركية .

اضافة اعلان

 

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركيّة عن إدانة مكتب التحقيقات في "جورجيا" لبانزو بتهمة قتل ابنتيه، كما تم القبض عليه بعدما أشار التحقيق إلى أنّه أشعل السيارة عقب حصول شجار بينه وبين زوجته.


وقال رئيس مركز الإطفاء في مقاطعة "ويبستر" كودي براون إنّ رجال الإطفاء تبلغوا قبل وصولهم إلى موقع الحادث بوجود طفلتين في السيارة. وتابع: "لقد وصلوا إلى مكان الحادث، وسحبوا جثتي الطفلتين، وأطفأوا الحريق".


وقال أحد الاشخاص : "إنه لأمر محزن حقًا أن نسمع أن طفلتين قد فقدتا حياتهما"، مضيفاً "لم أستطع تخيّل ما كان شعورهما خلال هذه اللحظة".

 

لبنان 24

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b71447a9-d481-4898-a9a0-68a95fcc4375

طفل يقتل زميله ويصيب اثنين آخرين في مدرسة بفنلندا

IMG_20240303_224850_131-780x470-1

فتاة تنتحر بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة في مصر

660508ee4c59b77bea248380

شاهد عملية طعن على متن قطار في لندن

IMG_20230209_104612-780x470

وفاة 4 أطفال حرقاً بسبب شاحن محمول في الهند

policeBRITISH

جريمة مروعة ضحيّتها فتاة قاصر في بريطانيا

k9jEhNQTWXsLJMw6zb4ehzQeiegHyq6uq6lRJ9df

ابنة الـ 14 سنة قتلت والدتها في أمريكا

أخبار متعلقة
b71447a9-d481-4898-a9a0-68a95fcc4375

طفل يقتل زميله ويصيب اثنين آخرين في مدرسة بفنلندا

IMG_20240303_224850_131-780x470-1

فتاة تنتحر بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة في مصر

policeBRITISH

جريمة مروعة ضحيّتها فتاة قاصر في بريطانيا

858522

مصري ينتحر بإطلاق النار على رأسه في نهار رمضان

Doc-P-1176173-638463132033229445

مقتل محامي مصري رمياً بالرصاص على يد خصم موكله

2967574_social

مصر.. شاب يرتكب جريمة مروعة في فجر أول أيام رمضان