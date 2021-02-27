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السبت، 27-02-2021 10:25 ص

مشهد يحبس الأنفاس.. أم تركية تنقذ أطفالها من الموت بطريقة مؤلمة - فيديو

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الوكيل الاخباري - أنقذت أم تركية أطفالها الأربعة من موت محقق، بطريقة صعبة وفي مشهد مثير يحبس الأنفاس.

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اتخذت الأم الشجاعة قرارها بسرعة بعدما شب حريق داخل منزلها، ولم يكن هناك مفر سوى إلقاء فلذات كبدها من نافذة الطابق الرابع، بحسب موقع "يورو نيوز".

 


وتلقفت أيادي الجيران والمارة الأطفال، مستخدمين  بطانيات لالتقاطهم، وكتب للصغار أعمارا جديدة حيث لم يصب أي منهم بأذى.

ووثقت إحدى الكاميرات تصاعد دخان أسود كثيف من النافذة قبل أن تبدأ الأم في إخراج أطفالها واحدا تلو الآخر ورميهم من الطابق الرابع، دون أن يتضح مصير الأم نفسها.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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