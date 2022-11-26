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السبت، 26-11-2022 01:31 م

مصرع أرجنتينية في إيطاليا بسبب «سيلفي»!

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الوكيل الإخباري-فقدت سائحة أرجنتينية حياتها عندما كانت تلتقط صورة سيلفي بجانب البحر على ساحل أمالفي ببلدة فورو الإيطالية، إلا أنها انزلقت من فوق الصخرة وسقطت في البحر، وفقا لصحيفة «إنفوباي» الأرجنتينية

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وقالت الصحيفة، إن سائحة أرجنتينية لقت حتفها بسبب الأمواج الشديدة في بلدة فورور الإيطالية على ساحل أمالفي الجنوبي، حيث كانت ترغب في التقاط صورة سيلفي مع البحر وسط عاصفة شديدة أدت إلى انزلاقها من على الصخرة التي كانت تقف عليها.


وأوضحت الصحيفة، أن زوج السائحة الأرجنتينية كان يرافقها، وعلى الرغم من أنه كان يقف بجوارها أثناء التقاط بعض الصور على حافة الصغرة، إلا أنه تمكن من إنقاذ حياته بعد أن تشبث في الصخور وتم نقله إلى مستشفى دى رافيلو، حيث أن لديه عدة إصابات.


كان الزوجان في الخمسينيات من العمر، ويزوران هذا الخط الساحلي بالقرب من نابولي، إحدى أكثر الوجهات السياحية الجاذبة في إيطاليا، وقد قررا قضاء اليوم في المضيق البحري في بلدية فورور، إلا أن عاصفة هبت في المكان في الوقت الذى قررا كلاهما الاقتراب من البحر لالتقاط بعض الصور، عندما ضربتهما موجة سحبت المرأة بعيدًا واستطاع الرجل النجاة.


وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، جاءت الإسعافات الأولية من أحد السكان المحليين، نبهه صراخ الزوجين، الذى ألقى الحبال في البحر لمساعدتهما، واستطاع الرجل الإمساك بحبل الإنقاذ، ولكن المرأة جرفت بعيدا ولم يتم إنقاذها، وأشارت السلطات الإيطالية إلى أنه تم انتشال جثة المرأة الأرجنتينية من البحر.

 

عكاظ

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