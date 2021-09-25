مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص امام اعين الركاب بقطار في مصر

الوكيل الإخباري - قُتل تاجر عسل على يد مجهول أطلق عليه النار بمرأى ومسمع الناس في قطار بمحافظة المنوفية في مصر.



وذكر موقع صحيفة «الدستور» أن المتهم صوَّب بسلاح ناري بضع طلقات تجاه المجني عليه داخل قطار المناشي في نطاق محطة الخطاطبة التابعة لمركز السادات.

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ولقي الضحية مصرعه على الفور وسط حالة من الذهول والصراخ والهلع سادت ركاب القطار.



وتلقى مدير أمن المنوفية، اللواء سالم الدميني، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء عبد الله جلال، يفيد بورود بلاغ من ركاب القطار عن الواقعة، وحُرِّر محضر بالجريمة، وأُخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.



وفرضت قوات الأمن المصرية طوقاً أمنياً على مكان الحادث، في حين يجري البحث عن القاتل المجهول.

المصدر - البيان