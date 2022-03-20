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الأحد، 20-03-2022 07:35 ص

مصرع ربة منزل وأطفالها الثلاثة بحريق في مصر

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الوكيل الإخباري - كشف شهود عيان في واقعة مصرع ربة منزل وأطفالها الثلاثة في حريق شقتهم بمنطقة عزبة أبو السعود التابعة لحي شرق شبرا الخيمة في مصر أن الأسرة «الزوج والزوجة وأطفالهما الثلاثة» ليسوا من سكان المنطقة، ولا يعلم أحد عنهم أي شيء، مؤكدين أن الزوجة كانت رفقة أطفالها الثلاثة بمفردهم داخل المنزل، والزوج اختفى في ظروف غامضة.

وأكد شهود العيان أنه منذ نحو أسبوعين نقل الزوج «عفش» المنزل، وعند سؤاله أخبرهم: «عندي ظروف»، موضحين أن الغريب في الأمر أن الزوجة وأطفالها «جاءوا للمبيت في المنزل قبل الواقعة بيوم واحد»، وفوجئ أهالي العزبة بالحريق صباح اليوم جراء انفجار أسطوانة البوتاجاز، وأتى الحريق على جميع محتويات الشقة ما أدى لمصرع الأم وأطفالها، وفقا للمصري اليوم.

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وأشار شهود العيان إلى أن الزوج يعمل في «جمع القمامة» وله عدة سوابق جنائية، بالإضافة إلى أنه لم يكن له أي علاقة بسكان العزبة، مؤكدين أن جميع سكان العزبة عائلة واحدة والغرباء الذين يسكنون بها عددهم قليل.


وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد مصرع 4 أشخاص «ربة منزل وثلاثة أطفال» في حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع أبوالسعود البحرية بحي شرق شبرا الخيمة.


انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، والدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة، كما انتقلت 4 سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

البيان 

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