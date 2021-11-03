مصرع رجلين مسنين في السويد في حادثة نادرة

الوكيل الإخباري - سقط رجل مسن من الطابق السابع، في مدينة أوبسالا السويدية على قاعة موسيقية، ما أدى إلى موته مباشرة ومقتل رجل آخر سقط عليه كان موجودا في القاعة، حسبما ذكرته الشرطة.

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وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر حوالي 80 عاما، سقط من ارتفاع عال على شخص آخر عمره 60 عاما كان في الردهة (القاعة) ما أدى إلى مقتل الاثنين".



وأفاد شهود عيان بأن الرجل سقط على شخصين كانا في الردهة.



وأدى هذا الحادث الأليم إلى إلغاء حفل تكريمي لموسيقيي "ABBA" الأسطوريين، بيورن أولفيوس، وبيني أندرسن، كان من المقرر إقامته في القاعة في أوبسالا مساء الثلاثاء.

روسيا اليوم