مصرع رجلي أعمال بكارثة جوية في روسيا

الوكيل الإخباري - لقي المدير العام لشركة "زابولاريه" للنقل الجوي يوري فولودين ونائبه الأول أوليغ فيشنيف مصرعهما بتحطم طائرة An-12 بالقرب من مطار مدينة إيركوتسك شرقي روسيا أمس الأربعاء.

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أفاد بذلك حاكم إقليم كراسنويارسك إيغور كوبزيف للصحفيين اليوم الخميس خلال اجتماع للجنة الطوارئ.



واختفت طائرة An-12 التابعة لشركة "Grodnoavia" البيلاروسية، عن شاشات الرادارات عند اقترابها من مطار أيركوتسك في رحلة العودة من شبه جزيرة تشوكوتكا حيث وصلت شحنة من المواد الغذائية.



وحسب آخر المعلومات، فإنه كان على متن الطائرة المنكوبة تسعة أشخاص (خمسة أفراد طاقم وأربعة مرافقين للشحنة)، بينهم أربعة مواطنين روس، وثلاثة بيلاروسيين واثنان من مواطني أوكرانيا.



ولقي جميعهم حتفهم جراء الحادث، وتم العثور حتى الآن على 6 جثث إضافة إلى أربع قطع من الأشلاء.



والتحقيق في الحادث مستمر، وقد تعود أسباب الكارثة إلى سوء الظروف الجوية أو عطل فني.

روسيا اليوم