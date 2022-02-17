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الخميس، 17-02-2022 10:41 ص

مصرع سباح إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش في استراليا

White_shark


الوكيل الإخباري - لقي سباح ماهر حتفه وهو يستنجد المساعدة يوم أمس الأربعاء وذلك في أول هجوم مميت لأسماك القرش في شواطئ شرق مدينة سيدني الأسترالية منذ نحو 60 عاماً، مما تسبب بإغلاقها

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ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد كافح السباح سمكة قرش بيضاء ضخمة يبلغ طولها 14 قدماً قبل أن تأكله حياً كوجبة دسمة، بشهادة شهود عيان فجعوا جراء الحادثة المأساوية.

فقد كان الرجل يسبح في فترة ما بعد الظهيرة قبالة شاطئ "ليتل باي"، وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان أنه تم "استدعاء خدمات الطوارئ في الساعة 04:35 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (09:35 بتوقيت غرينتش) يوم أمس الأربعاء إلى "ليتل باي" بعد تلقي تقرير يفيد بأن قرشاً هاجم سباحاً في المياه"، وقد كان الشاطئ مليئاً بالعشرات من السباحين والمجدفين في ذلك الوقت.

 

البيان 

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