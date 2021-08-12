مصرع سيدتين وإصابة نحو 30 أخريات بصاعقة رعدية باليمن

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر يمنية بمحافظة ذمار اليمنية ، بأن صاعقة ضربت منزلا يحيي حفل زفاف للنساء في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس بشرق المحافظة.

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وحسب المصادر، فإن الحادث أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة نحو 30 أخريات، حالة إحداهن خطيرة، وجرى نقلهن إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار.



وأضافت أن صاعقة أخرى أدت إلى إصابة 3 أشخاص عندما ضربت منزلهم في قرية مرام بمديرية ميفعة عنس ذاتها.



وفي يوم الجمعة الماضي، تسببت صاعقة رعدية بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين أثناء قيام مجموعة من الأفراد برحلة سياحية في منطقة ثماد بمديرية جحاف في محافظة الضالع وسط اليمن.

المصدر : روسيا اليوم



