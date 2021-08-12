الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

مراكز تطعيم لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لكورونا الخميس

مناقشة نيابية لمشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة 2021

الحرارة حول معدلاتها الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

طائرتان من الاتحاد الأوروبي تكافحان حرائق الجزائر

ارتفاع إصابات كورونا لدى الأطفال بالمكسيك

ترامب يرسل رسالة غامضة من 3 كلمات

لبنان يرفع الدعم عن المحروقات

انطلاق معسكرات الكشافة والعمل التطوعي في عدد من محافظات المملكة

الحنيفات يدعو الى تضافر الجهود للنهوض بقطاع الزيتون بالأردن

الخميس، 12-08-2021 08:05 ص

مصرع سيدتين وإصابة نحو 30 أخريات بصاعقة رعدية باليمن

6114703e4c59b7018c267013
توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر يمنية بمحافظة ذمار اليمنية ، بأن صاعقة ضربت منزلا يحيي حفل زفاف للنساء في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس بشرق المحافظة.

اضافة اعلان


وحسب المصادر، فإن الحادث أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة نحو 30 أخريات، حالة إحداهن خطيرة، وجرى نقلهن إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار.


وأضافت أن صاعقة أخرى أدت إلى إصابة 3 أشخاص عندما ضربت منزلهم في قرية مرام بمديرية ميفعة عنس ذاتها.


وفي يوم الجمعة الماضي، تسببت صاعقة رعدية بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين أثناء قيام مجموعة من الأفراد برحلة سياحية في منطقة ثماد بمديرية جحاف في محافظة الضالع وسط اليمن.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طعن- (تعبيرية)

السعودية زوج يقتل زوجته ويعتدي على ابنه بسلاح أبيض

XPRTBAODTU

اصطحب معه ثعبان كوبرا سائق أجرة يتسبب بمقتل 4 في مصر

الأمن العام

وفاة ثلاثيني إثر تعرضه للطعن في مشاجرة عنيفة بإربد

3OGF8bW_3Dc

جريمة بشعه .. مقتل محام لبناني الأصل على مرأى من عائلته في البرازيل - فيديو

610dd2ed4236044050189bc6

وفاة أردنية وابنتيها في حادث سير بالسعودية

جريمة-تعبيرية-800x549

مغربي يقتل أمه خنقا بسلك التلفزيون