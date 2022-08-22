الإثنين 22-08-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
الامن : ضبط سائق يطهو الطعام ويدخن الأرجيلة على احدى الطرق - صور
ورشة توعوية للعناية بأشجار الزيتون المعمرة بالكورة
تنفيذ مشروعات مائية في الطفيلة لتخفيض نسب الفاقد المائي
اعلان موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بالرياضة الأكثر شعبية وللشباب الأصغر سنّاً ماكدونالدز الأردن تعلن عن انطلاق دوري ماكدونالدز للناشئين
جمعية اتحاد المرأة الأردنية وكون للتصميم في تعاون يلمس قضية مجتمعية حساسة
مركز ZainEsports يُقيم بطولة PUBG Mobile لنجوم البث الأردنيين في متحف الدبابات الملكي
وصول هاتف HONOR X7 الجديد كلياً مع بطارية ضخمة وشاشة كبيرة للمنافسة بقوة في السوق
كورونا
كورونا
مخاوف من ظهور طفرات أكثر خطورة لفيروس كورونا