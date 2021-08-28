مصرع شاب سقط في بئر ارتوازي في الجزائر

الوكيل الإخباري - توفي شاب جزائري مصرعه بولاية خنشلة الجزائرية إثر سقوطه في بئر بعمق 150 متراً يوم الخميس .

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وأكد المصدر ذاته أن والي الولاية علي بوزيدي تواجد رفقة أعوان الحماية المدينة والمصالح الأمنية والسلطات المحلية منذ الساعات الأولى من وقوع الحادث ، بحسب الشروق الجزائرية.



وأعلنت الإذاعة العامة لولاية خنشلة عن وفاة الشاب الذي سقط داخل البئر ببوحمامة، حيث وصول فرق خاصة للحماية المدنية من ولايتي باتنة وقسنطينة إلى المكان لانتشال الجثة.



وأكد المصدر ذاته أن والي الولاية علي بوزيدي تواجد رفقة أعوان الحماية المدينة والمصالح الأمنية والسلطات المحلية منذ الساعات الأولى من وقوع الحادث.

المصدر - البيان