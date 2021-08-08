مصرع شخصين بانهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار في مصر

الوكيل الإخباري - انهار بئر على عاملين خلال تنقيبهما عن الآثار بقرية دندرة بمحافظة قنا المصرية، مما أسفر عن مصرعهما تحت الأنقاض.

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وأفاد موقع إخباري مصري بأن مدير أمن قنا اللواء مسعد أبو سكين، تلقى إخطارا من مجلس مدينة قنا يفيد بوقوع حادث انهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة حاجر الجبل بين الدير الغربي وقرية دندرة.



وأسفر ذلك عن وفاة مصريين، وتم استخراج الجثة الأولى لعز.ع.م (32 عاما)، ويجري العمل على استخراج الجثة الثانية.



وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتم تكليف النيابة العامة بتولي التحقيقات.

المصدر : روسيا اليوم