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السبت، 10-10-2020 03:26 م

إنقاذ 11 من أصل 13 فردا

مصرع شخصين بغرق قارب صيد في اسطنبول

غرق
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الوكيل الإخباري - أفادت سلطات اسطنبول بأن قارب صيد غرق فجر اليوم السبت، مما أدى إلى مصرع اثنين من أفراد طاقمه.

وقال بيان صادر عن حاكم اسطنبول، إن القارب غرق بالقرب من مأوى كومكابي لصيد الأسماك حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا.

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وتمكنت فرق خفر السواحل والشرطة البحرية من إنقاذ 11 من أصل 13 فردا كانوا على متن القارب وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما لقي شخصان مصرعهما في الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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