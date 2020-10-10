مصرع شخصين بغرق قارب صيد في اسطنبول

الوكيل الإخباري - أفادت سلطات اسطنبول بأن قارب صيد غرق فجر اليوم السبت، مما أدى إلى مصرع اثنين من أفراد طاقمه.



وقال بيان صادر عن حاكم اسطنبول، إن القارب غرق بالقرب من مأوى كومكابي لصيد الأسماك حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا.

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وتمكنت فرق خفر السواحل والشرطة البحرية من إنقاذ 11 من أصل 13 فردا كانوا على متن القارب وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما لقي شخصان مصرعهما في الحادث.

المصدر : روسيا اليوم

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